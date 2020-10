Rathausmarkt in Viersen : Tiefgaragen-Einfahrt wegen Arbeiten an Bücherei gesperrt

Viersen Teile der Dachkonstruktion der Stadtbücherei wurden erneuert. Der Gerüst-Abbau wird einige Tage dauern.

Die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage Rathausmarkt an der Goetersstraße in Viersen ist am Freitag, 23. Oktober (7 bis 17 Uhr), und Samstag, 24. Oktober (7 bis 13 Uhr), gesperrt. Dann beginnen Arbeiter damit, das Gerüst an der Fassade der darüber liegenden Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek abzubauen, wie die Stadt mitteilt.