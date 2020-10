Showkandidat aus Viersen : Bachelorette: Viersener ist weiter

Viersen Ioannis Amanatidis spricht in der ersten Folge gleich von großen Gefühlen. Wie es weitergeht, erfahren TV-Zuschauer am Mittwoch, 21. Oktober.

Spätestens jetzt hat auch der unaufmerksamste Zuschauer der ersten Folge der Kuppelshow begriffen: Dem 30-Jährigen gefällt die braunhaarige Frau, die da im langen wallenden türkisfarbenen Kleid am Ende des Teppichs steht. „Ich glaub’, ich hab’ mich verliebt“, wird er wenig später zu seinen Mitkonkurrenten sagen. Ob es Melissa auch so geht, muss sich noch zeigen. Immerhin gibt die Bachelorette Ioannis, oder wie sie ihn nennt: „Ianni“, in der ersten „Nacht der Rosen“ am Ende der Folge eine Rose – insgesamt verteilt sie 19. Der Viersener wird also auch am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr in der RTL-Show zu sehen sein. Aber wie ist er da überhaupt gelandet? Der Servicetechniker ist seit vier Jahren Single und auf der Suche nach seiner Traumfrau. In Viersen wurde er bisher nicht fündig, also versucht er jetzt im Format Bachelorette sein Glück. Auf Kreta buhlen er und die anderen Single-Männer um das Herz der 25-Jährigen, für ihn sei das „ein Heimvorteil“, sagt Amanatidis – er ist Grieche. Er will Melissa die Insel zeigen und damit punkten.