Fußball-Oberliga : Gute Leistung, aber wieder keine Punkte für den 1. FC Mönchengladbach

Der 1. FC Mönchengladbach hat sein 5. Spiel in Serie in der Oberliga verloren. Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach verliert am Mittwochabend das Kellerduell gegen TuRu Düsseldorf. Damit misslingt das Debüt von Trainer Erdogan Karaca. Die Westender bleiben Tabellenschlusslicht.

In Düsseldorf wäre sogar die Führung möglich gewesen, doch Petar Popovic scheiterte nach gutem Angriff in der 25. Minute an Johannes Kultscher im Tor der Hausherren. Der 24-jährige Schlussmann stand zwischen 2014 und 2017 insgesamt drei Jahre im Tor des 1. FC.

Statt der Führung folgte nach dem Seitenwechsel das Gegentor: Ariyoh Ayinla (55.) stieg nach einer Ecke von Tolga Erginer am Höchsten und köpfte zum 1:0 ein. Anschließend hatte Metin Türkay (80.) noch die Chance auf den Ausgleich – aber auch er scheiterte an Kultscher.

„Vom Ergebnis her bin ich natürlich nicht zufrieden, dennoch haben wir heute ein Top-Leistung an den Tag gelegt und hätten gerne einen Punkt mitgenommen“, sagte Karaca. Seine Elf war im Spiel bei TuRu durchaus gleichwertig, nutze am Ende aber die Chancen nicht. Am kommenden Sonntag geht es auf heimischer Anlage gegen den TSV Meerbusch, die im Tabellenmittelfeld stehen. Die Meerbuscher verloren übrigens in Düsseldorf mit 0:4. Daher dürfte die Chance auf einen Punktgewinn nicht die Schlechteste sein.