Ferienaktion in Tommy’s Workshop in Viersen : Casting-Training für junge „Supertalent“-Fans

Ferienaktion in Tommy’s Workshop in Viersen

Viersen Im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“ können Kinder und Jugendliche in Viersen für ein Casting trainieren. In Tommy’s Workshop lernen bühnenhungrige Kids von erfahrenen Musikern, worauf es ankommt.

Für Kinder, die gern auf der Bühne stehen, hat Roland Güthoff mit seinem Kollegen Robert Flohe in Tommy’s Workshop in Viersen ein Casting-Training organisiert. In den Herbstferien heißt es: „Du bist im Recall!“ Güthoff fragt die Kinder, welche Casting-Show sie am liebsten schauen. „Wir gucken am liebsten das Supertalent!”, verkünden die drei Mädchen. „Insgesamt haben sich acht Kinder angemeldet. Leider sind einige durch Corona verhindert zu kommen“, sagt Güthoff.