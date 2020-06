Brüggen : Mit 1,2 Promille über die Mittelinsel

Brüggen Mit seinem Wagen raste ein 22-Jähriger auf der L 373 auf die Mittelinsel eines Kreisverkehrs. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Fahrer und Beifahrer blieben bei einem Alleinunfall am Sonntag in Brüggen unverletzt. Gegen 23 Uhr verlor der Fahrer, ein 22-jähriger Niederländer, auf der L 373 in Richtung Brüggen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit. Der silberfarbene Audi TT geriet zunächst auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs und riss dabei die Verkehrsschilder aus der Verankerung. Anschließend prallte er an der Mittelinsel gegen einen Findling, den er bis ins Zentrum der Mittelinsel schob. Dort kam der Audi zum Stehen. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille.