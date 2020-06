Kultur in Viersen : In fremde Welten träumen

Konstantin Rheinfeld und Benyamin Nuss auf der Kulturbühne. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Konstantin Reinfeld und Benyamin Nuss zeigten am Freitagabend eine klangvolle Symbiose aus Mundharmonika und Piano. Beim Autokonzert am Hohen Busch in Viersen spielten die beiden dem Publikum locker und leicht eine angenehme Mischung aus Jazz, Blues, Filmmusik und klassischen Werken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rebecca Dormels

Für Reinfeld und Nuss war es das erste Autokonzert: „Vor so vielen Autos haben wir noch nie gespielt“, begrüßte Reinfeld das Publikum. Aber die Musiker gingen mit der ungewohnten Situation gut um. Reinfeld interagierte trotzdem mit dem Publikum und ging mit seiner Mundharmonika zwischen die Autos, um allen trotz der Distanz etwas näher zu sein. Die beiden Musiker reagierten aufeinander und ergänzten sich. Besonders schön war der Klassiker „Somewhere over the rainbow“, der zu Anfang gespielt wurde. Durch die Musikauswahl sprach das Konzert nicht nur ältere, sondern auch jüngere Musikliebhaber an.