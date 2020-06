Vorfall in Niederkrüchten : Unfallflucht jetzt aufgeklärt

Vorfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Ein flüchtiger Rollerfahrer konnte jetzt von der Polizei ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen Niederkrüchtener, der sich einen Roller für eine kurze Spritztour von einem Freund ausgeliehen hatte.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich bereits am 11. Juni am Lindbruch in Niederkrüchten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der verursachende Rollerfahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.