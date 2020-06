Synode des Kirchenkreises Gladbach-Neuss : Evangelische Kirche will die Jugend ansprechen

Der Evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss hat seinen Sitz an der Hauptstraße in Mönchengladbach-Rheydt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Kreis Viersen Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises tagte erstmals digital. Bei dem virtuellen Treffen war ein wichtiges Thema, dass zwei Drittel der Pfarrer bis 2035 in den Ruhestand gehen werden.

Zum ersten Mal fand die Kreissynode als Online-Konferenz statt. „Wir haben uns eine neue Geschäftsordnung geben müssen“, sagte Superintendent Dietrich Denker. Nur so war es möglich, überhaupt Beschlüsse fassen, ohne sich persönlich zu treffen. Einige Tage zuvor hatte es eine „Test-Synode“ gegeben – das Netz blieb an allen Orten stabil. So konnte über das Pfarrstellenrahmenkonzept diskutiert werden. Bis 2030 werden 30 Prozent der Pfarrer in den Ruhestand gehen, von den Verbliebenen bis 2035 noch einmal 50 Prozent. „Wir wollen als Kirche nah an den Menschen bleiben, ihnen Gutes bringen und sagen“, formuliert Denker das Anliegen der Kirche.