Dienstleistung in Brüggen : Postbank schließt Filiale in Brüggen-Bracht zum 1. Juli

Brüggen Aus wirtschaftlichen Gründen gibt die Postbank ihre Filiale in Brüggen-Bracht auf. Für ihre Kunden bedeutet dies: Sie müssen weitere Wege zurücklegen, um Bankgeschäfte zu erledigen.

Noch gibt es eine Filiale der Postbank in Bracht. Doch die Postbank will sich zum 1. Juli zurückziehen. Dann müssten Rentner, Arbeitslose und andere Kunden mit einem Konto dort entweder nach Brüggen oder nach Nettetal-Kaldenkirchen, um Bankgeschäfte zu erledigen oder Geld abzuholen. Doch nicht jeder ist mobil.

Mit einem Hilferuf an den Bürgermeister versuchte Stephan Neubert, der neben der Lotto-Toto-Annahmestelle die Postbank und die Poststelle in Brüggen-Bracht betreibt, die Kündigung der Postbank zu verhindern. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) schrieb an den Vorstand der Deutschen Post DHL Group und bot ein Gespräch an. Die Antwort war ernüchternd. „Man verwies auf wirtschaftliche Gründe sowie die Situation in der Bankenbranche. Es gebe keine Alternative zu dem Rückzug aus Bracht“, so Gellen.