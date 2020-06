Tödlicher Unfall in Leverkusen : Auto überschlägt sich in Rheindorf – 18-Jähriger stirbt

Leverkusen In der Nacht zu Sonntag hat es in Leverkusen-Rheindorf einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 18-Jähriger starb an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Fünf Jugendliche (18 und 19 Jahre alt) fuhren gegen 2.30 Uhr in einem Fiat Panda auf der Solinger Straße im Stadtteil Rheindorf. In Höhe des Hauwegs kam das Auto nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf der rechten Seite liegen.

Bei dem Unfall wurde ein 18-Jähriger auf der Rückbank so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Ein weiterer Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer, sein Beifahrer und ein weiterer Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der Unfallspuren sowie die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Morgen.

(mba)