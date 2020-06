Unfall in Brüggen : Radfahrerin schwer verletzt

Brüggen Eine 55-jährige Radfahrerin aus Köln ist am Freitag bei einem Unfall in Brüggen schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer bog mit seinem Lastwagen vom Vennmühlenweg auf die Straße In der Haag ab.

Mit schweren Verletzungen musste eine 55-jährige Radfahrerin aus Köln nach einem Verkehrsunfall am Freitag um 10.15 Uhr ins Krankenhaus gebracht werden. Nach erstem Erkenntnisstand der Polizei kam ein 33-jähriger Nettetaler mit seinem Lkw vom Vennmühlenweg und bog auf die Straße In der Haag ab. Da es an dieser Stelle sehr eng ist, musste er für den Abbiegevorgang weit ausholen.

Dies bemerkten die beiden Radfahrer, die vorausschauend deshalb von der rechten auf die linke Fahrbahnseite wechselten. Die Fahrradfahrerin stürzte.

Ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

