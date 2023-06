Aufruf der Tönisvorster Grünen Miniwälder als Baustein gegen den Klimawandel

Die Tönisvorster Grünen rufen dazu auf, Miniwälder zu schaffen. „Tönisvorst hat wenig Stadtgrün und fällt durch Temperaturrekorde auf. Da braucht es Lösungen in Zeiten des Klimawandels“, so die Partei in einer Pressemitteilung. Ein wichtiger Baustein könnten Miniwälder im Stadtgebiet sein: Sie kühlen die Umgebungsluft, filtern Schadstoffe aus der Luft, binden durch rasches Wachstum CO 2 , erhöhen die Aufenthaltsqualität für die Menschen in der Stadt und tun der Seele gut. „Alles wissenschaftlich gut belegte Effekte“, so der Tönisvorster Grünen-Ratsherr Ralph Thoms.