Geflüchtete in Tönisvorst Diskussion über die Unterbringung

Tönisvorst · Die Stadt wird eine Containeranlage für 90 Geflüchtete am Sportplatz in Vorst errichten. Der Rat diskutierte, ob die Container gekauft oder gemietet werden. Kritik gab es am Umgang der Verwaltung mit privaten Wohnraumangeboten.

18.12.2023 , 12:00 Uhr

Am Sportplatz in Vorst wurden bereits Flüchtlinge in Containern untergebracht. 2016 wurde die Anlage abgerissen. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)