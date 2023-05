Erster Spatenstich in St. Tönis Startschuss für Anbau der GGS Corneliusstraße

Jetzt müssen die knapp 120 Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Corneliusstraße in St. Tönis noch für ein gutes Jahr ganz eng zusammenrücken – doch ab Ende August 2024 sollen sie dann umso mehr Platz haben, um zu lernen und zu spielen. Am Mittwoch war der symbolische erste Spatenstich für den Erweiterungsbau, für den einige Kinder sowie Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) und Vertreter von Verwaltung, Politik, Schule und dem Architekturbüro DGM die Spaten in die Hand nahmen.