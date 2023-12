Stadt Goch will Bürger überzeugen Schulneubau für die Gocher Dörfer – aber wo?

Goch · In seinem Grußwort zum Jahresende appelliert Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm an die Bürger, aus Vernunft den Ratsbeschluss zum Neubau der Niers-Kendel-Schule zu akzeptieren. Die Schulpflegschaft fände Standort am GochNess gut.

19.12.2023 , 17:45 Uhr

Zwischen der Kranenburger Straße und dem Seeweg am Ortsrand von Kessel gibt es viel freie Fläche. Die halten viele Eltern für geeignet, dort die neue Schule zu errichten. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik