GdG Kempen-Tönisvorst Rock-Oratorium ist Herausforderung

Die Chöre der Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst stecken in den Proben zum Rock-Oratorium. Am Samstag, 3. Juni, 18 Uhr in der St. Töniser Pfarrkirche und am Sonntag, 4. Juni, 17 Uhr in Christ König Kempen führen sie es auf. Fast ein Jahr lang haben die 120 Sängerinnen und Sänger geprobt, die die Kirchenmusiker Christian Gössel, Stefan Thomas und Ralph Hövel zusammengebracht haben. Mit dabei sind die Kempener Chöre Cantabile, Good News, Laudate und der Jugendchor sowie die Chorgemeinschaft aus St. Tönis und St. Hubert.