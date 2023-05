Veranstaltung am Freitag, 2. Juni Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ lädt zur Weißen Nacht

„Wir laden Euch, in Zusammenarbeit mit ,1000 Trauben‘, tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder sowie angebundener, befreundeter Vereine und Unternehmen, ab 17 Uhr zu einem gemütlichen Picknick im Ort ein“, so der Verein. „1000 Trauben“ ist das Weinfestival des Service-Clubs Round Table und der Old Tablers Tönisvorst. Die teilnehmenden lokalen Händler werden bis 21 Uhr öffnen und haben sich kleine Besonderheiten für den Abend überlegt, während die Besucherinnen und Besucher entspannt in den Geschäften stöbern. Ab 17.30 Uhr soll es zudem mehrere Tanzauftritte der Tanzschule Danza am Rathausplatz geben. Über den Ort verteilt, besteht die Möglichkeit, seinen Vorrat an mitgebrachtem Essen und Getränken zu verzehren, aber auch ebenso individuell zu erweitern oder aufzufüllen. Am Rande des Rathausplatzes stehen zwei Stände der „1000 Trauben“, an denen neben der Möglichkeit des sofortigen Verzehrs auch der umfangreiche Kauf leckerer Weine für zu Hause möglich ist. Die gesamte Veranstaltung wird musikalisch untermalt – unter anderem von einem Geigenensemble an wechselnden Stellen im Ort.