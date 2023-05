Jugendarbeit in Tönisvorst Stadt schafft Anlaufstellen für queere Jugendliche

Das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) in St. Tönis und die Jugendeinrichtung „Wohnzimmer“ in Vorst sollen sich als Kontaktstellen für LGBTQ-Jugendliche im Netzwerk der NRW-Fachberatung unter dem Motto „gern anders“ zeitnah zertifizieren lassen. Das beschloss der Ausschuss für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung einstimmig und folgte damit einem Antrag der UWT. Zur Begründung führt die UWT an, rund zehn Prozent der Jugendlichen entwickelten eine Identität, die von einer klaren binären Geschlechtlichkeit oder der immer noch erlebten heterosexuellen Norm abweiche. Im Rahmen ihrer Identitätsfindung hätten diese Jugendlichen einen speziellen Bedarf, auf den in der offenen Jugendarbeit besser eingegangen werden könne, wenn das Fachpersonal dazu besser ausgebildet sei. Die Zertifizierung der städtischen Jugendeinrichtungen habe zum Ziel, die relevanten Themen für die Jugendlichen qualifiziert ansprechen zu können.