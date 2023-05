Nach tödlichem Motorradunfall Clörather fordern vehement Tempolimit

Der Schock ist den Anwohnern, die entlang des Streckenabschnittes zwischen Eisenbahnbrücke und der Kreuzung Hagen an der K17 wohnen und damit zu Willich, Tönisvorst und Viersen gehören, noch anzumerken. Der Unfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten am Freitag vergangener Woche hat die Anwohner erneut in ihrem bereits seit Jahren bestehenden Wunsch nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung bestärkt. Sie fragen sich, ob der Unfall in dieser Form hätte passieren müssen, wenn dieser Streckenabschnitt von der Brücke in Richtung Süchteln ebenfalls eine Begrenzung auf Tempo 70 hätte, wie sie der Streckenabschnitt von Anrath bis zur Brücke seit Jahrzehnten hat.