Hilfsorganisation aus Tönisvorst Action Medeor vergibt Preis an Studenten aus Tansania

Mit dem Preis werden deshalb herausragende Studierende der School of Pharmacy an der Universität Dar es Salaam gefördert. Die drei aktuellen Preisträger heißen James Clement Kapala, Samson Holowa Choga und Mbwana Shekivunge. Sie beschäftigen sich in ihren Studien mit unterschiedlichen Aspekten der pharmazeutischen Versorgung, etwa mit der Frage, wie effiziente Qualitätssicherungs- und Lieferkettensysteme die Wirksamkeit und Verfügbarkeit von Medikamenten verbessern können. Was sie eint, ist der Wunsch, ihre Kompetenzen zur Verbesserung der medizinischen und pharmazeutischen Versorgung in Tansania einzubringen und damit einen Beitrag zur Stärkung des Gesundheitssystems zu leisten. Ihr Engagement wird nun aus dem Felix-Wiemes-Stiftungsfonds gefördert, der unter dem Dach der action-medeor-Stiftung geführt wird. „Wir sind froh, auch in diesem Jahr drei herausragende junge Pharmazeuten auf diese Weise unterstützen zu können“, freut sich Angela Zeithammer.