Verkehr in Tönisvorst Nein zu Parkgebühren und Tempo 30

Das Parken von Fahrzeugen im öffentlichen Raum sollte in Tönisvorst kostenpflichtig werden, und in der gesamten Stadt sollte flächendeckend Tempo 30 gelten: Diese Bürgeranträge des St. Tönisers Siegfried Schmidt wurden jetzt im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr beraten – und am Ende mehrheitlich abgelehnt. Eine Diskussion gab es gleichwohl, und zudem soll die Stadtverwaltung Fakten zu beiden Themen zusammentragen, damit die Politik bei künftigen ähnlichen Anträgen eine bessere Entscheidungsgrundlage hat.