Wegen Arbeiten an Bahnübergang : Anrather Straße in Vorst zeitweise gesperrt

Tönisvorst Aufgrund einer Sanierungsmaßnahme am Bahnübergang in Anrath muss die Anrather Straße in Vorst zeitweise gesperrt werden. Dies teilte die Tönisvorster Stadtverwaltung am Dienstag mit. Gesperrt ist die Straße demnach von Mittwoch, 27. Januar, 21 Uhr, bis Donnerstag, 28. Januar, 23 Uhr.

Die Umleitung erfolgt über die L475 (Tönisvorster Straße) und die K17 (Anrather Straße) auf Viersener Stadtgebiet.

