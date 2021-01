Jakob-Krebs-Straße in Anrath : Bahnübergang am Donnerstag gesperrt

Symbolfoto Foto: dpa/Jens Büttner

Anrath Wegen Bauarbeiten am Bahnübergang Jakob-Krebs-Straße in Anrath wird diese am Donnerstag, 28. Januar, gesperrt. Die Buslinien SB 82 und SB 87 müssen Umleitungen fahren und können die folgenden Haltestellen nicht bedienen: „Anrath Bahnhof“, „Berschell“ und „Kapellchen“.

Zusätzlich entfällt bei der SB 82 die Haltestelle „Furthstraße“ und bei der SB 87 die Haltestelle „Lerchenfeldstraße“. Ersatzhaltestellen werden nicht errichtet. Das teilt die DB Regio Bus mit.

(RP)