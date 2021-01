Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Gesamtschule vergibt für Anmeldung Termine

Einen Teil der Gespräche führt Schulleiter Andreas Kaiser. (Archivfoto) Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst So sollen größere Ansammlungen vermieden und den Eltern unnötige Wartezeiten erspart werden. Los geht es in der Rupert-NeudeckGesamtschule im Schulzentrum St. Tönis am 22. Februar.

Vom 22. bis zum 26. Februar finden die Anmeldungen an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) für das Schuljahr 2021/22 statt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden für die Woche Termine vergeben – so sollen größere Ansammlungen vermieden und den Eltern unnötige Wartezeiten erspart werden, informiert die Schule an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis. Etwa 55 Termine wurden bereits vergeben.

Eltern von Schülern der vierten Klassen sowie der Abschlussklassen von Sekundar-, Real- und Hauptschulen können ab sofort auf der Internetseite Gesamtschule unter www.rng-tv.de eine Uhrzeit aussuchen. Für Montag, 22. Februar, bis Donnerstag, 25. Februar, ist dies in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr möglich, am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr. Die Eltern erhalten ein 20-minütiges Zeitfenster und können bereits alle nötigen Unterlagen vorab ausdrucken, um sie zur Anmeldung direkt mitzubringen.

Möglich sind immer zwei Gespräche gleichzeitig, erläutert Schulleiter Andreas Kaiser; eins bei ihm, eins bei Abteilungsleiterin Alexandra Schneider. Wer nicht mit der Online-Anmeldung zurechtkomme, könne auch dazwischen geschoben werden, sagt Kaiser: „Es geht ja nur darum, dass nicht alle gleichzeitig in der Schule sind.“ Üblicherweise dauere ein Gespräch etwa zehn Minuten.

Statt eines Tags der offenen Tür hat es am RNG einzelne Führungen gegeben. Die seien sehr zeitintensiv gewesen, sagt Kaiser, aber es hätten sich auch gute Gespräche ergeben.

Im vergangenen Jahr meldeten die Eltern von 111 Schülern ihre Kinder für die fünfte Klasse der Gesamtschule an. Die elfte Klasse besuchen 51 Schüler.

(emy)