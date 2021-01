Vorfall in Tönisvorst : Defekter Ofen löst Großeinsatz in St. Tönis aus

64 Wehrleute aus St. Tönis und Vorst waren am Samstag im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Holger Hollemann

Tönisvorst 64 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus St. Tönis und Vorst wurden am Samstag in ein Industriegebiet gerufen: Der Eigentümer einer Schreinerei hatte Rauch in der Werkstatt bemerkt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstag in ein Industriegebiet an der Benrader Straße in St. Tönis alarmiert. Der Eigentümer einer ansässigen Schreinerei hatte Brandgeruch und Rauch in seiner Werkstatt bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Aufgrund der Meldung alarmierte die Kreisleitstelle in Viersen die beiden Löschzüge aus St. Tonis und Vorst zur Einsatzstelle. Die Feuerwehrleute stellten fest, dass ein defekter Holzofen in einem angrenzenden Teil des Gebäudes, der nicht zur Schreinerei gehört, die Ursache für die Verrauchung war.

Nach dem Abschalten des Ofens wurden sämtliche Gebäudeteile vom giftigen Brandrauch befreit, und der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten für die 64 Kräfte der Feuerwehr beendet werden.

