Pandemie in Tönisvorst : Corona-Fall in der Kita „Drei-Käse-Hoch“

Corona-Fall in der Kita „Drei-Käse-Hoch“

Pandemie in Tönisvorst

In der Kita in Vorst gibt es einen positiven Corona-Fall (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tönisvorst Eine Gruppe der Kita „Drei-Käse-Hoch“ in Vorst muss wegen eines Corona-Falls geschlossen werden. Die Eltern der Einrichtung wurden informiert.

Im städtischen Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ in Vorst gibt es einen positiven Corona-Fall. Da die städtische Einrichtung pandemie-bedingt in geschlossenen Gruppensettings arbeitet, müsse nur eine Gruppe von Montag, 25. Januar, an für die Kinderbetreuung geschlossen werden, teilt die Stadt mit.