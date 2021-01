SPD in Tönisvorst : SPD Tönisvorst will Kitas beitragsfrei machen

SPD Tönisvorst will Kitas beitragsfrei machen

Tönisvorst Der zuständige Kreis Viersen soll Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz und seine Steuereinnahmen dafür nutzen, dass in Tönisvorst künftig keine Kita-Beiträge mehr erhoben werden, fordern die Sozialdemokraten.

Gute Kinderbetreuung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, finden die Tönisvorster Sozialdemokraten und bemühen sich darum um eine Resolution zur Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten der Apfelstadt. Weil die in die Zuständigkeit des Kreisjugendamtes fallen, müssten die Mitglieder des Kreistags über eine mögliche Abschaffung der Beiträge entscheiden.

Eltern, die ihre Kinder in Tönisvorst zur Kita bringen möchten, müssen dafür zum Teil hohe monatliche Gebühren zahlen, schreibt die SPD in ihrem Antrag an den Tönisvorster Ausschuss für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit und frühkindliche Bildung: „Für Eltern mit geringen und mittleren Einkommen werden die Gebühren schnell zu einer hohen Belastung.“