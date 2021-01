Tönisvorst : Emeritierter Pfarrer sammelt 50.000 Euro für Action Medeor

Tönisvorst Rund 50.000 Euro in sechs Jahren — das ist die Spendensumme, die durch die Initiative des emeritierten Pfarrers Hans Ludger aus Borken für das Tönisvorster Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor zusammengetragen wurde.

Er habe nur die Idee gehabt, sagt der emeritierte Pfarrer Hans Ludger, gespendet hätten die Menschen, denen er davon erzählt habe. „Ich habe da gar nicht viel für getan“, meint der 82-Jährige bescheiden und lächelt verschmitzt. Tatsächlich beträgt die Spendensumme, die in sechs Jahren durch die unermüdliche Werbung des emeritierten Pfarrers auf das Konto des Vorster Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor überwiesen wurde, rund 50.000 Euro. Zusätzlich ist die Vorster Organisation, die sich seit fast 60 Jahren für eine nachhaltige und bessere Gesundheitsversorgung der Menschen in ärmeren Regionen einsetzt, in einem Testament bedacht worden, dessen Verfasser durch Hans Ludger auf Action Medeor aufmerksam geworden ist.

Action Medeor ist ein gemeinnütziger Verein, der Gesundheitsstationen in 100 Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien mit medizinischer Hilfe versorgt und im Not- und Katastrophenfall in der Lage ist, Arzneimittel, medizinisches Material und Instrumente in wenigen Stunden in das Katastrophengebiet zu schicken.