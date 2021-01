Kanalbau in Niederkrüchten-Elmpt : Straße „An der Beek“ wegen Baustelle erneut gesperrt

Niederkrüchten Bis voraussichtlich Ende Februar/Anfang März wird im Bereich „An der Beek"/Goethestraße weiter gebaut.

Wieder ein anderer Weg an der Großbaustelle „An der Beek“/Goethestraße: Über die Feiertage war es möglich, aus Elmpt kommend in Richtung Brüggen in die Straße „An der Beek“ abzubiegen. Laut Frank Grusen von der Gemeindeverwaltung wurde die Sperrung vorübergehend aufgehoben, da an den Feiertagen nicht gearbeitet wurde. Jetzt ist die Straße erneut gesperrt.