Kreis Viersen : IHK-Studie sieht nur langsame Erholung im Handel

Kreis Viersen Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein wertete gemeinsam mit Creditreform Daten aus. Sie warnt vor einem „trügerischen Schein“.

Die Zahl der Insolvenzen wird in diesem Jahr deutlich zunehmen – auch wenn sich die allgemeine Situation der Wirtschaft wieder verbessern wird. Das zeigt eine Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Creditreform in Düsseldorf und Neuss zum wahrscheinlichen Ausfallrisiko von Unternehmen für den Mittleren Niederrhein und seine vier Teilregionen (Mönchengladbach, Krefeld, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Viersen).

„Die Corona-Krise ist noch lange nicht bewältigt“, betont Steinmetz. „Durch den harten Lockdown ist dies auch vielen Gewerbetreibenden wieder vor Augen geführt worden.“ Trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien die Insolvenzzahlen – in Deutschland und auch in unserer Region – 2020 so gering wie seit zehn Jahren nicht mehr. „Aber der Schein trügt“, betont André Becker, Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Düsseldorf/ Neuss. „Die Statistik ist 2020 sehr eingeschränkt aussagekräftig, weil das Insolvenz(Antrags)recht schon mit dem Start des ersten Lockdowns erheblich geändert wurde, diese Änderungen dann zum 1. Oktober – allerdings nur in Teilen – wieder aufgehoben wurden und aktuell die politische Diskussion über die erneute Ausweitung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht andauert. „Deswegen wurde durch die