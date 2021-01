Abrissarbeiten in Lennep : Kölner Straße teilweise gesperrt

Abrissarbeiten in Lennep

Lennep Aufgrund von Abbrucharbeiten auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummern 31-33, oberhalb der Sparkasse, kommt es ab heute bis voraussichtlich 5. Februar zu Einschränkungen für den Verkehr, schreibt die Stadt.

Zur Durchführung der Arbeiten wird die rechte Fahrspur in Richtung Kreishaus gesperrt. In diesem Zuge wird zwischen der Bahnhofstraße und der Poststraße in Richtung Altstadt eine Einbahnstraße eingerichtet.