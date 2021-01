Engagement in Remscheid : Neues Bündnis für Zukunftsthemen

Schüler des Leibniz-Gymnasiums zogen am weltweiten „Fridays for Future“-Aktionstag im September 2019 zum Adolf-Clarenbach-Denkmal. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Das „Bündnis Remscheid“ greift das Engagement der „Fridays for Future“- Gruppe Remscheid auf und ergänzt die Themen um soziale Aspekte. Die Gruppe soll als einheitliche Stimme für das ganze Bergische fungieren.

Das Bündnis stellt in gewisser Weise eine Fortsetzung der „Fridays for Future“-Gruppe dar, die sich im März 2020 vor der Abiturphase aufgelöst hatte. Es ist aber keine bloße Neuauflage. Denn im Bündnis werden Klimaschutzthemen mit sozialen Aspekten verknüpft, erklärte Initiator und Organisator Daniel Pilz bei der offiziellen Vorstellung der Gruppe. „Es geht um generelle Zukunftsthemen in unserer Region“, sagte Pilz. Klimaschutz und Fragen zur Gestaltung der Zukunft beschäftigen auch viele Erwachsene und andere Aktivisten, ergänzte Jörg Liesendahl, pädagogischer Leiter der Natur-Schule Grund und Teil des Bündnis-Organisationsteams. „An viele Forderungen der Fridays for Future-Gruppe kann man anknüpfen und sie weiterentwickeln“, ist er überzeugt. Er sieht viel Potenzial im neuen Bündnis. Zukunftsthemen sind etwa die Entwicklung des Verkehrs oder der Erhalt der Artenvielfalt. Ziel ist es, alle Menschen aus allen Schichten mitzunehmen und niemanden zu benachteiligen.