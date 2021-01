Ansichtssache in Remscheid : Bergische Bildungs-Brücke

Meinung Remscheid Die Stadt Remscheid tut sich schwer damit, das Programm Microsoft 365 zum Standard zu machen. Es geht um die Frage des Datenschutzes.

Um an der Sitzung des Schulausschusses in dieser Woche teilnehmen zu können, hat Alexander Schmidt erstmalig die TV-Übertragung der Zeremonie zur Amtseinführung des US-Präsidenten verpasst.

Der in den USA geborene Schmidt ist schulpolitischer Sprecher der CDU, Lehrer am Röntgen-Gymnasium – und im Unterricht überzeugter Nutzer des Programms Microsoft 365. Geht es nach der CDU, schafft die Stadt dieses Programm für alle Rechner und Tablets an Schulen an, weil es gut ist und sehr zuverlässig im Distanz-Unterricht funktioniert.