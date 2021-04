Kontrolle in St. Tönis : Polizei stoppt betrunkenen E-Rollerfahrer

Kontrolle in St. Tönis

St. Tönis Einsatzkräfte der Polizeiwache Kempen haben in der Nacht zu Samstag in St. Tönis einen alkoholisierten Mann gestoppt, der auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Sie stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Wie die Polizei am Montag berichtete, fiel der Mann den Einsatzkräften gegen 1.10 Uhr auf dem Nordring auf, unter anderem weil er während der etwa 15 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrt Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer offensichtlich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Promillewert von etwa 1,5. Zudem konnte der 25-jährige Fahrer keine Versicherung für sein Gefährt vorweisen, die aber verpflichtend ist, informiert die Polizei. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdachts deines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei informiert: Für die Fahrt mit einem solchen Fahrzeug benötigt man zwar keinen Führerschein – seinen Führerschein kann man aber verlieren, wenn man zum Beispiel betrunken auf dem Elektrofahrzeug unterwegs ist. Denn für die Teilnahme am Straßenverkehr mit einem E-Scooter gelten dieselben Promilleregeln wie für einen Autofahrer; das gilt auch für die 0,0-Promillegrenze für Führerscheinneulinge in der Probezeit. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.