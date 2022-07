Fahndung in Bielefeld : Rollerfahrer fährt Polizistin an und flüchtet - Beamtin schwer verletzt

Rollerfahrer fährt Polizistin an und flüchtet - Beamtin schwer verletzt

Fahndung in Bielefeld

Bielefeld Eine Polizistin in Bielefeld ist am Montag schwer verletzt worden. Ein Rollerfahrer, der zur Kontrolle angehalten werden sollte, hat die Beamtin auf der Flucht umgefahren.

Die Polizei in Herford und Bielefeld fahndet nach einem Rollerfahrer, der bei einer Verkehrskontrolle eine Polizistin umgefahren haben soll. Die Beamtin wurde dabei am Kopf schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. Die Bielefelder Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.