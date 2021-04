Corona im Kreis Viersen : Landrat Coenen kritisiert neues Infektionsschutzgesetz

Kreis Viersen Die Pläne zum Infektionsschutzgesetz seien eine Verallgemeinerung und nicht hinzunehmen. Die Folgen trügen die Bürger, meint Landrat Andreas Coenen.

Die Pläne der Bundesregierung , das Infektionsschutzgesetz zu ändern und dabei weitreichende neue Durchgriffsrechte für den Bund zu schaffen, kritisiert der Landrat des Kreises Viersen, Andreas Coenen (CDU), scharf: „Die Bundesregierung hofft, dass sie mit ihrem neuen Durchgriffsrecht die Fallzahlen bundesweit nach unten drücken kann. In der Tat müssen die steigenden Fallzahlen schnell gesenkt werden, allein schon, um die Intensivmedizin zu entlasten. Das neue Bundesgesetz schert aber alle Kreise und Städte über einen Kamm, lokale Voraussetzungen spielen keine Rolle.“

Eine solche Verallgemeinerung sei nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung nicht mehr hinzunehmen, sagt Landrat Coenen. „Wir müssen Wege finden, die Corona-Fallzahlen zu drücken, ohne das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben komplett herunterzufahren“, findet der Landrat des Kreises Viersen. Wie man das gestalten könne, wüssten die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister am besten, „weil sie die Lage vor Ort nun einmal am besten kennen. Das Ziel des Bundes, die Maßnahmen zentral zu regeln, kommt einem Misstrauensvotum gleich“, so Andreas Coenen. „Die Folgen müssen die Bürgerinnen und Bürger tragen, nicht zuletzt der Einzelhandel.“