Polizeieinsätze in Mönchengladbach : In Schlangenlinien unterwegs und betrunken im Pizza-Taxi

Die Polizei in Mönchengladbach hielt zwei Autofahrer nach Unfällen an. Foto: Jochen Tack

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach hat am Dienstag gleich zwei Männer erwischt, die alkoholisiert am Steuer saßen. Beide hatten vorher Unfälle mit Sachschaden verursacht.

Die Polizei hat zwei Trunkenheitsfahrten gestoppt. In einem Fall ist das einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken. Wie die Polizei mitteilte, hielt ein Streifenwagen den 49-jährigen Fahrer nach einem Hinweis an der Kreuzung Zoppenbroicher Straße/Ruckes an. Bereits auf der Autobahn A44 war dem Zeugen der sehr langsam fahrende Wagen aufgefallen. Dieser sei immer wieder Schlangenlinien gefahren und habe in Höhe einer Baustelle dortiges Baustellenmaterial touchiert und dabei mindestens das eigene Auto erheblich beschädigt. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, fuhr dem 49-Jährigen weiter hinterher und hielt telefonischen Kontakt zur Leitstelle bis zum Eintreffen der Beamten.

An der Kreuzung Zoppenbroicher Straße/Ruckes setzten die Polizisten den Streifenwagen an einer roten Ampel vor den betreffenden Wagen, so dass der 49-Jährige nicht weiterfahren konnte. Bei der Befragung gab der Mann an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Mehrere leere Bierflaschen im Beifahrerfußraum und in den Türinnenfächern sowie ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch ließen die Beamten allerdings das Gegenteil vermuten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Außerdem konnten die Polizisten Beschädigungen an der kompletten rechten Fahrzeugseite sowie am vorderen rechten Reifen erkennen.

Der 49-Jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher, außerdem gab es eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Die zweite Trunkenheitsfahrt fiel durch einen Unfall auf. Auf der Limitenstraße war es laut Polizeibericht am Dienstag, 19. Juli, gegen 23.45 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Der Verursacher flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später von einem Streifenwagenteam angehalten werden.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 22-Jähriger am Dienstagabend die Limitenstraße in Richtung Hugo-Preuß-Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Links neben ihm fuhr ein weißer Wagen, der offensichtlich als Pizza-Taxi genutzt wird. Dieser überholte den 22-Jährigen. Beim beabsichtigten Spurenwechsel kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der Wagen des 22-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Vorderreifen den Bordstein touchierte. Laut Zeugenaussage soll der Pizzalieferant nach dem Unfall weitergefahren sein.

Das eingesetzte Streifenwagenteam entdeckte auf der Wehrstraße ein auf die Beschreibung passendes Auto. Der 27-jährige Fahrer gab an, das Fahrzeug zwar zur besagten Zeit gefahren, aber keine Unfallflucht begangen zu haben. Der Mann zeigte sich laut Polizei zwischenzeitlich aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort fiel positiv aus. Ebenfalls war der Mann nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis.

Der 27-Jährige wurde zur Polizeiwache nach Rheydt gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn ergehen Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

(RP)