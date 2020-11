Aktion der Pfarre St. Godehard : Vorst lädt zum „Heilig-Abend-Pilgern“ ein

Vorst Statt Messen am Heiligen Abend hat die Pfarre St. Godehard sich etwas anderes überlegt. An vielen verschiedenen Orten wird etwas vom weihnachtlichen Geschehen erzählt.

Im wahrsten Wortsinn eine „bewegende Weihnachtsgeschichte“ sei es, die die Vorster am 24. Dezember in ihrem Ort erwarte, verspricht Gemeindereferentin Regina Gorgs von der Pfarre St. Godehard in Vorst, die an der Planung einer ungewöhnlichen Art des Kirchgangs an Heiligabend beteiligt ist. Von 14 bis 17 Uhr sind Interessierte eingeladen, 30 Stationen in Vorst zu besuchen, an denen das Weihnachtsevangelium aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird.