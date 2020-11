Nach Verschiebung der konstituierenden Sitzung : Tönisvorster Ratssitzung wird am 10. Dezember nachgeholt

Tönisvorster Ratssitzung wird am 10. Dezember nachgeholt

Der Termin am 19. November war abgesagt worden. Nachholtermin ist der 10. Dezember. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Den ursprünglichen Termin hatte der neue Bürgermeister abgesagt, weil sich die Fraktionsvorsitzenden und er wegen eines positiven Corona-Falls vorsorglich in häusliche Isolation begeben hatten.

Nun ist der Nachholtermin fix: Die Mitglieder des neuen Tönisvorster Stadtrats treffen sich zur konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember. „Wir haben eingeladen, und es ist alles vorbereitet“, sagt der neue Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD). Den ursprünglichen Termin 19. November hatte Leuchtenberg wenige Stunden vorher abgesagt, weil sich die Fraktionsvorsitzenden und er wegen eines positiven Corona-Falls vorsorglich freiwillig in häusliche Isolation begeben hatten.

Leuchtenberg spricht von einer „reinen Arbeitssitzung“, die schnell vonstatten gehen solle. Die Themen seien vorab besprochen worden, man sei einstimmig, sagte der Bürgermeister am Donnerstag. An den Tagesordnungspunkten habe sich nichts geändert; lediglich einer sei hinzugekommen: Darunter sollen laut Leuchtenberg Überlegungen besprochen werden, Entscheidungen des Rates wie bereits im Frühjahr aus Infektionsschutzgründen in den zahlenmäßig kleineren Hauptausschuss zu verlagern.