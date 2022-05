Hegering Vorst : Kreisjägerschaft spendiert 36 Nistkästen

Vorst Seit 40 Jahren sorgt der Hegring Vorst mit Nistkästen dafür, dass Vögel und Insekten Unterschlupf finden. Nachdem einige Nisthilfen in die Jahre gekommen sind, kam jetzt Hilfe von der Kreisjägerschaft Viersen.

ln den vergangenen drei Jahren sind viele Nistkästen in Vorst durch Windbruch, Sturm, Abholzung und Verrottung verloren gegangen. Um die Verluste auszugleichen, bat der Vorster Hegeringleiter Franz- Dieter Bürgers jetzt die Kreisjägerschaft um Hilfe – und dank deren finanzieller Hilfe hängen in Vorst und Umgebung demnächst zusätzlich 36 neue Kästen. „Hoffentlich werden im Spätsommer 800 bis 1000 Singvögel mehr den Dorf- und Waldbesuchern Freude machen“, hoffen nun die Mitglieder des Hegerings Vorst.

40 Jahre ist es her, dass die Vorster Jägerschaft 31 Nistkästen in verschiedenen Revieren aufgehängt hat. ln den folgenden sechs Jahren gab es darin 215 Meisen-, 45 Kleiber- und 23 Sperlingsbruten. Der Erfolg führte dazu, dass 24 weitere Kästen im Frühjahr 1988 angeschafft wurden. Viele der damaligen Kästen halten bis heute. Da die Bruthilfen einmal pro Jahr gereinigt werden müssen, fiel einiges an Betreuungsarbeit an. Diese erledigte zunächst der Landschaftswart Werner Greven und nach dessen Tod fast 20 Jahre lang das Hegeringmitglied Hans Wolfgram. Er säuberte nicht nur die Kästen, sondern reparierte sie und verzeichnete akribisch deren Belegung. Nach und nach wuchs die Zahl der Nisthilfen auf zwischenzeitlich mehr als 170 Stück.