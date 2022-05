Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Schüler helfen in sozialen Einrichtungen

Tönisvorst Zwölf Schülerinnen und Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst reisten für zwölf Tage ins Ausland, um dort in sozialen Einrichtungen zu helfen.

Für die meisten Schülerinnen und Schüler aus der Region gab es dieses Jahr wieder die üblichen „Osterferien“. Eine auserwählte Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) Tönisvorst machte sich allerdings am Ostermontag für zwölf Tage auf den Weg in zwei unserer Nachbarländer, um getreu dem Schulmotto „menschlich, mutig, miteinander“ Mitmenschen in sozialen Einrichtungen zu helfen. In Kooperation mit dem Bauorden wurden zwei sogenannte Baucamps in Frankreich und Tschechien ausgerichtet.