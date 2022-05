Villa Gänseblümchen : Familienzentrum ist jetzt ein fledermausfreundliches Haus

St Tönis Vier Stück hängen bereits an der Hauswand der „Villa Gänseblümchen“. Zehn weitere wurden jetzt frisch zusammengebaut: Nistkästen für Fledermäuse. Vorschulkinder und Eltern des städtischen Familienzentrums „Villa Gänseblümchen” haben zusammen mit einem Experten des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) die flachen, rund 40 mal 20 Zentimeter großen Nistkästen aus Holz zusammengebaut.

Die können jetzt mit nach Hause genommen und dort an geeigneter Stelle angebracht werden, sprich an möglichst ruhiger, windgeschützter Stelle in mindestens drei Metern Höhe – ohne pralle Sonne.