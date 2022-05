Campus-Projekt in St. Tönis : Schulpflegschaft der Neudeck-Schule fordert Neubau

St. Tönis Wasserschäden am Standort im Kirchenfeld haben die Schulpflegschaft veranlasst, auf die Situation der Kinder hinzuweisen. Es brauche dringend einen Neubau statt einer Sanierung der Bestandsgebäude.

Die Elternschaft der Rupert-Neudeck-Gesamtschule wolle, „dass die Kinder gut lernen und eine gute Zeit in der Schule haben. Sie sollen nicht ausrutschen, hinfallen oder, weil so viele Löcher an so vielen Stellen gleichzeitig gestopft werden müssen, jahrelang im Sanierungslärm und -dreck lernen müssen“. Deswegen habe sich die Schulpflegschaft „über die nachhaltigen, pädagogisch modernen Neubaupläne der Politik gefreut. Noch mehr darüber, dass Politik nicht einfach macht, sondern die Schulgemeinschaft, also auch uns Eltern, einbezieht und weiter anhören wird. Aber dafür braucht es dann auch wirklich einen Neubau“, heißt es weiter vor dem Hintergrund der Diskussion über das derzeit diskutierte Campus-Projekt in St. Tönis. Dieses sieht vor, dass auf einer Ackerfläche zwischen Am Wasserturm, Düsseldorfer und Vorster Straße neben einem Neubau der Stadtverwaltung auch Gebäude für die RNG sowie das Michael-Ende-Gymnasium (MEG) sowie eine Mensa, ein Kulturforum und eine Sporthalle errichtet werden. An den bisherigen Schulstandorten im Cornelius- und im Kirchenfeld sollen dann Wohnsiedlungen entstehen. Darüber wird derzeit in Tönisvorst heftig gestritten. Alternativen könnten beispielsweise die Sanierung beider Altstandorte oder die Sanierung lediglich des MEG bei gleichzeitiger Errichtung eines RNG-Neubaus sein.