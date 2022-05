Tanzsportkreis 86 Tönisvorst : Tetrix-Mädels sind Westdeutsche Meister

Tönisvorst Trotz zweijähriger Wettkampfpause sind die Mädchen der Gruppe „Tetrix“ vom Tanzsportkreis 86 Tönisvorst in Bestform. Bei der ersten Westdeutschen Meisterschaft nach der Coronapause holten die Hip-Hopperinnen auf Anhieb den Titel „Westdeutsche Meister“.

Vor der Meisterschaft, die in der Westenergie-Sporthalle Mülheim ausgetragen wurde, herrschte große Aufregung bei den 24 Mädchen von „Tetrix“. Nach vielen Monaten, in denen das Training nur virtuell möglich war, hatten die Zehn- bis 16-jährigen nur fünf Monate Zeit, um als Gruppe gemeinsam zu trainieren. „Erstmals sind wir bei den Juniors 2, der Altersklasse der 16- bis 18-jährigen, angetreten“, erzählt Trainerin Kathie Schweins , „wegen der neuen, hohen Altersklasse und der langen Pause war die Aufregung enorm groß.“

Die Mädchen fanden schnell zu ihrer Form und gaben in der Endrunde noch einmal alles. „Energie und Ausdruck haben mich umgehauen“, sagt Kathi Schweins, und: „Das Schönste war, endlich wieder dieses Leuchten in den Augen zu sehen.“

Am Ende wurde es noch einmal spannend: Wegen Punktegleichstand mit der Gruppe TR Basics musste „Tetrix“ ins Stechen. Obwohl alle dachten, dafür reiche die Kraft nicht mehr, tanzten beide Teams unter tobendem Beifall eine dritte nicht geplante Runde. „Tetrix“ entschied das Stechen für sich und holte damit den achten Westdeutschen Meistertitel nach Tönisvorst.

Jetzt heißt es nicht etwa Ausruhen, denn nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft. Ende Mai stehen die German Masters in Neustadt an und Anfang Juni finden die Westdeutschen Meisterschaften der Streetdancefactory in Gütersloh statt.