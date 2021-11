Lebensmittel-Spenden für Rumänienhilfe : Ein bisschen Hoffnung geben

Die Feuerwehr in St. Tönis und viele andere Löschzüge aus dem Umkreis sammelten für bedürftige Kinder, Familien und Senioren in Rumänien. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Viele Menschen spendeten Lebensmittel bei der Aktion der Rumänienhilfe Vorst. Die Feuerwehr St. Tönis hatte zu der Hilfsaktion aufgerufen.

Der Kofferraum der Familie Reuther ist gut gefüllt. „In den Paketen sind Mehl, Zucker, Nudeln, Salz, Süßigkeiten“, zählt Sohn Kai auf. Es ist Samstag, kurz nach 9 Uhr, und die Tönisvorster Familie ist eine der ersten, die vor der Feuerwache in St. Tönis vorgefahren ist. „Uns geht es so gut, da kann man auch etwas abgeben. Wir wollen den Menschen in Rumänien Hoffnung geben“, sagt Carina Reuther, die gemeinsam mit Mann Ludger und Kai Paket um Paket in Richtung des offenen Tores am Gerätehaus trägt.