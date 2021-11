Kein verkaufsoffener Sonntag in St. Tönis : Stadt übernimmt Plakat-Kosten nach Weihnachtsmarkt-Ausfall

In St. Tönis wird es in diesem Jahr corona-bedingt keinen Weihnachtsmarkt geben. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Die Werbegemeinschaft St. Tönis erleben hatte bereits investiert, doch der Weihnachtsmarkt fällt nun aus. Jetzt gibt es Unterstützung von der Stadt.

Der Tagesordnungspunkt „Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 5. Dezember 2021 im Stadtgebiet Tönisvorst“ ist von der Tagesordnung des Rates abgesetzt worden: Es wird keinen Weihnachtsmarkt und auch keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Karten mit der Aufschrift „Weihnacht in der Apfelstadt“ sind Makulatur.

Die Werbegemeinschaft St. Tönis erleben hatte bereits investiert: Die Plakate sind gedruckt, die Weihnachtsbäume stehen bereit, um vorweihnachtliches Flair in die Innenstadt zu bringen. Diese Kosten, es geht um 3000 Euro, wird die Stadt übernehmen. Weitere 2500 Euro kommen hinzu, weil an vielen Häusern die Anker, an denen die Weihnachtsbeleuchtung festgemacht wird, sicherheitshalber erneuert werden müssen, weil der Rost an ihnen nagt. Einige besonders stark verrostete Exemplare wurden bereits ausgetauscht, andere noch nicht – dort wurde auf das Anbringen der Lichterkette verzichtet.