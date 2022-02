Kabarett in Tönisvorst : Beim Kabarett werden „Nachtschnittchen“ serviert

Helmut Sanftenschneider moderiert den Abend. Foto: Oliver Haas

Tönisvorst Helmut Sanftenschneider und seine Gäste präsentieren sich im Tönisvorster Forum Corneliusfeld. Serviert werden „Nachtschnittchen“. Der Abend läuft in der Reihe „Kabarett am Aschermittwoch“ des Stadtkulturbundes in Tönisvorst.

Wenn Helmut Sanftenschneider und seine Gäste vor Ort sind, darf gerne gelacht werden. Wie schon bestens erprobt, lädt der Stadtkulturbund Tönisvorst zum Kabarett am Aschermittwoch ein. Nach der beim Sommerkabarett 2018 erfolgreich in Haus Vorst gestarteten Kabarett- und Comedy-Reihe findet das „Kabarett am Aschermittwoch“ in diesem Jahr am Mittwoch, 2. März, ab 20 Uhr im Forum Corneliusfeld, Corneliusstraße 25 in St. Tönis, statt.

„Nachtschnittchen“ – die inzwischen kultige Ruhrgebietsshow mit Helmut Sanftenschneider führt im Revier mittlerweile schon seit 15 Jahren zu regelmäßig ausverkauften Häusern. Der Moderator und Entertainer empfängt dabei „Promis“ der Comedy-, Kabarett- und Kleinkunstszene. Er selbst führt rasant und galant durch den Abend geschult in Comedyshows, Galas, im Radio, auf den großen Varietèbühnen und Talkshows.

Die Gäste, die Sanftenschneider an diesem Abend vorstellt, haben sich schon einen Namen gemacht. Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen – und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau. Der Weg von Volker Diefes sind nicht die Trampelfade des politischen Kabaretts und nicht der schnelle Lacher der Comedy, sondern der Spiegel einer unpolitischen Generation, die einfach nicht erwachsen werden will. Er ist niemals zynisch, sondern immer charmant. Jahrzehnte im Rheinland haben Spuren bei Ralf Senkel hinterlassen, deutliche sogar. Inhaltlich wandert er zwischen den Grenzen des Kabaretts und der Comedy. Obwohl auf jeder Bühne stets sitzend, besetzt er kein Genre dauerhaft.

Abendkasse und Einlass erfolgen ab 19 Uhr, Eintrittskarten sind zum Preis von je 19 Euro (Erwachsene) und 15 Euro (Jugendliche) online erhältlich unter stadtkulturbund-toenisvorst.de oder beim Stadtkulturbund, Kulturshop an der Krefelder Straße 22 in St. Tönis. Die am Tag der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln werden einige Tage vor der Veranstaltung auf der Webseite des Stadtkulturbundes bekannt gegeben.

(ure)