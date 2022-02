Erinnerungen an närrische Tage : Wir suchen Ihre schönsten Karnevalsbilder

Erinnerungen an närrische Tage

Kreis Viersen Corona-bedingt fallen närrische Sitzungen, bunte Züge und das jecke Altweibertreiben in diesem Jahr aus. Doch wir wollen uns erinnern – und Lust machen auf den Karneval, den wir hoffentlich bald wieder feiern dürfen.

Schicken Sie uns bis Mittwoch, 23. Februar, ein Bild von sich selbst (oder etwa mit dem Partner, dem Kind, der besten Freundin, ihrer Fußgruppe) per E-Mail an kempen@rheinische-post.de. Zeigen Sie uns und unseren Lesern, welche tollen Kostüme Sie getragen haben – egal in welchem Jahrzehnt. Schreiben Sie uns gern dazu, wo und wann dieses Foto aufgenommen wurde und warum Sie gern Karneval feiern, schreiben Sie uns außerdem bitte eine Telefonnummer dazu, unter der wir Sie für Rückfragen erreichen können.