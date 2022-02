Schutzzeit beginnt am 1. März : Hecken und Gehölze jetzt zurückschneiden

Kreis Viersen Viele Vögel suchen bald nach Nistmöglichkeiten. Deshalb sollte man auf starke Rückschnitte von Hecken und anderen Gehölzen verzichten.

Bei Rodungen von Bäumen und Gehölzen außerhalb geschlossener Ortschaften müssen weitere naturschutzrechtliche Bestimmungen für geschützte Gehölze in den Landschaftsplänen des Kreises beachtet werden. Der Kreis Viersen gehe Hinweisen im gesamten Kreisgebiet nach und kontrolliere die Einhaltung der Verbote, teilte der Kreis mit. Verstöße könnten empfindliche Geldbußen nach sich ziehen. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich vorab mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Virsen in Verbindung zu setzen unter Telefon 02162 390 zum Thema Heckenschnitt oder per E-Mail an naturschutz@kreis-viersen.de .

Erlaubt sind auch in der Schutzzeit hingegen schonende Form- und Pflegeschnitte, um den Zuwachs an Pflanzen zu beseitigen oder Bäume gesund zu halten. Kein schonender Form- und Pflegeschnitt zur Beseitigung des Zuwachses liege vor, wenn zu Beispiel ins Altholz geschnitten werde und die Hecke oder das Gehölz nach dem Schnitt überwiegend unbelaubt sei, teilte der Kreis weiter mit. Auch in der Nähe eines Nestes dürfe nicht geschnitten werden. Weitere Ausnahmen von den Verboten gelten auch für Maßnahmen, die behördlich angeordnet wurden oder Maßnahmen, die im Gesetz genannt sind, im öffentlichen Interesse sind und nicht zu einer anderen Zeit durchgeführt werden können. Bei zugelassenen Bauvorhaben dürfen Gehölze innerhalb der Schutzfrist nur in geringfügigem Umfang und nur dann beseitigt werden, wenn dies zur Verwirklichung des Vorhabens erforderlich ist. Doch auch in diesen Ausnahmefällen sollte die Vogelwelt so weit wie möglich geschont werden, so der Kreis.