Buch-Herbst in St. Tönis : Bücher für den Gabentisch

Tönisvorst Der Tönisvorster Buchherbst kommt nach 2020 wieder in die heimischen Wohnzimmer: Spannende Werke unterschiedlicher Genres werden in einer bunten Broschüre vorgestellt – eine gemeinschaftliche Aktion der örtlichen Stadtbücherei und Buchhandlung. Persönliche Leseempfehlungen für die kalte Jahreszeit.

Carmen Alonso, Leiterin der Tönisvorster Stadtbücherei, und Judith Rüther-Zeiß, Inhaberin der Tönisvorster Buchhandlung, stellten die aktuelle Buch-Herbst-Broschüre vor, die nach 2020 in diesem Jahr nun auch wieder neu erschienen ist. Normalerweise würden die Bücher in einer Präsenz-Veranstaltung den Leseratten persönlich im Ratssaal des Tönisvorster Rathauses präsentiert. Pandemiebedingt sei das momentan leider nicht möglich, erklären Alonso und Rüther-Zeiß.

So käme man nun wieder mit dieser anregenden Buch-Broschüre, die in guter nachbarschaftlicher Zusammenarbeit entstanden sei, in die heimischen Wohnzimmer der Bücherfans. Alonso empfiehlt unter anderem das Buch „New York: 88 Kulturrezepte aus über 40 Ländern“. Sie erzählt: „Das Buch gefällt mir sehr. Die Autoren John Wang und Storm Garner machen Lust auf diese amerikanische Großstadt und nehmen uns mit auf eine spannende kulinarische Weltreise. Man lernt verheißungsvolle Rezepte kennen und fühlt sich beim Lesen so, als ob man sich selbst inmitten des Nacht-Marktes im Stadtteil Queens befinden würde. Toll finde ich auch, dass jedes einzelne Rezept in Verbindung mit der Herkunft oder Geschichte der jeweiligen Standbetreiber steht. Der Markt wird somit förmlich zum Leben erweckt.“